Alibaba:Ft, Jack Ma lascia presidenza della Hupan University

(ANSA) - PECHINO, 24 MAG - Jack Ma, fondatore del colosso dell'e-commerce Aibaba, si dimetterà dalla carica di presidente della business school d'élite che ha costituito, ultimo mossa per sottrarsi ai riflettori dopo essere finito nella stretta di Pechino con il suo gruppo. La Hupan University - l'accademia di alto livello per dirigenti aziendali fondata mel 2015 ad Hangzhou, città natale del tycoon - ha cambiato nome e ristrutturerà il suo curriculum, ha riportato il Financial Times in base a fonti vicine al dossier. Ma non ricoprirà alcun titolo di alto livello presso l'organizzazione ristrutturata, poiché Pechino cerca di limitarne l'influenza. "Hupan è come una comunità d'élite, è uno dei principali obiettivi (delle autorità)", ha detto al Ft una persona che ha lavorato con l'istrionico imprenditore. I video diventati virali sui social media in mandarino dall'inizio del mese mostrano gli operai che rimuovono i caratteri su un grande cartello "Hupan University". Il quotidiano della City ha riferito anche ad aprile che l'ateneo è stato costretto a sospendere le iscrizioni di nuovi studenti dopo le continue pressioni da Pechino per smantellare l'impero fintech di Ma. (ANSA).