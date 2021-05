Covid: inaugurati centri vaccinazioni massa a Tokyo e Osaka

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 24 MAG - Il governo giapponese ha inaugurato i centri di vaccinazione di massa nelle città di Osaka e Tokyo, nel tentativo di accelerare il processo di immunizzazione, in considerevole ritardo rispetto agli altri paesi occidentali, a esattamente due mesi dall'inizio delle Olimpiadi. Nei centri saranno impiegati i dottori e le infermiere appartenenti alle Forze di Autodifesa, e saranno operativi per tre mesi a partire da oggi ininterrottamente, anche durante le feste nazionali. Il vaccino in uso sarà quello della Moderna, appena approvato dalle autorità sanitarie nipponiche lo scorso venerdì insieme al siero della AstraZeneca. In base ai programmi il governo intende inoculare fino a 10.000 persone al giorno a Tokyo e 5.000 a Osaka, prevedendo in questo modo di completare il ciclo per le persone con più di 65 anni di età, che equivalgono a circa il 28% della popolazione del Paese. Il programma di vaccinazione in Giappone è iniziato a metà febbraio, a seguito dell'approvazione dell'unico vaccino della Pfizer, e ad oggi è stato immunizzato appena il 4% dei 126 milioni di abitanti. Nella giornata di domenica nel Paese del Sol Levante sono state registrate poco più di 4.000 infezioni da Covid, con 60 morti accertate. Il ministero della Salute ha comunicato che i pazienti in terapia intensiva hanno aggiornato il record a quota 1.304. (ANSA).