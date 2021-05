Papa: a vescovi, non sbagliate nell'ammissione ai seminari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "In questo momento c'è un pericolo molto grande: sbagliare nella formazione e anche sbagliare nella prudenza nell'ammissione dei seminaristi". Lo ha detto il Papa parlando ai vescovi italiani. "Abbiamo visto con frequenza seminaristi che sembravano buoni ma rigidi. La rigidità non è del buono Spirito. E poi ci siamo accorti che dietro quella rigidità c'erano dei grossi problemi. I seminaristi ricevuti senza chiedere informazioni, che sono stati cacciati via da una congregazione religiosa o da una diocesi", ha sottolineato nell'intervento di apertura all'Assemblea generale della Cei. "E poi la formazione": "non possiamo scherzare con i ragazzi che vengono da noi per entrare in seminario". (ANSA).