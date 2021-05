Rasi: "Niente mascherine all'aperto entro fine luglio"

«Entro fine luglio potremo fare a meno delle mascherine, all’aperto». Ne è convinto l’ex direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dei Medicinali Guido Rasi, intervenuto ad Agorà su Rai Tre.

«Entro metà o fine luglio all’aperto si potranno togliere. Invece al chiuso, - ha detto Rasi, professore di microbiologia dell’Università di Roma Tor Vergata - specie in alcune situazioni, sarà meglio continuare a tenerle, anche perchè ci sarà una parte della popolazione che continuerà a circolare molto». D’altronde, «a fine giugno arriveremo al 50% della popolazione vaccinata e dopo 20 giorni queste persone saranno protette dal virus».

La situazione epidemiologica oggi, per l’esperto, «è molto diversa da alcune settimane fa e ci consente di riprogrammare tante cose ma non bisogna mollare. Dobbiamo mettere in sicurezza gli over 60 e spezzare i cluster di trasmissione», cosa che possiamo fare perchè «con 50 casi su 100.000 persone si può ricominciare a tracciare i contagi».

coronavirus

mascherine