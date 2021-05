Usa: Gatorade e pesi in palestra, la giornata di Biden

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - Joe Biden 'l'abitudinario'. Le sue mattine iniziano sempre in palestra dove solleva qualche peso e guarda in tv gli show 'New Day' di Cnn o 'Morning Joe' di Msnbc. Poi rientra nella residenza della Casa Bianca dove riceve 'The Bulletin', la rassegna stampa quotidiana. Il suo stile di vita è generalmente salutare, riporta il Washington Post, pur avendo una debolezza per le cose dolci soprattutto per il Gatorade, per i biscotti al cioccolato e il gelato. Il presidente vede regolarmente un personal trainer ma non è chiaro se alla Casa Bianca sia arrivato con la sua cyclette Peloton, di cui è un gran fan. Nel corso della giornata si prende delle pause per una boccata d'aria nei giardini della Casa Bianca insieme ai suoi due pastori tedeschi Champ e Major. Biden mantiene poi la stessa abitudine che aveva con Barack Obama, ovvero quella dei due pranzi a settimana con il vicepresidente. A pranzo di solito mangia un'insalata con pollo e una zuppa, accompagnate dal Gatorade o da una Coca Cola Zero. Quando è in viaggio porta di solito con sé una barretta proteica e un Gatorade. (ANSA).