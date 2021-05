"Fai un salto nel Lazio", al via campagna promozione turismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Riprende la stagione turistica. Sembrava un sogno ma non lo è. La campagna vaccinale sta andando bene e finalmente riapre una, stagione verso la normalità, anche se sempre in sicurezza. E il Lazio ora è un luogo sicuro anche grazie alla campagna vaccinale. Spingiamo" quindi "la promozione con azioni concrete. A chi verrà e dormirà 3 notti consecutive nel Lazio, la Regione pagherà una notte in più. A chi invece dormirà 5 notti la Regione ne pagherà due in più". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla presentazione dell'iniziativa 'Più notti, più sogni', le misure regionali per il rilancio del turismo, a margine della conferenza stampa al Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma. Presente anche l'assessore al turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado. "È una grande sperimentazione che accanto alle bellezze del territorio offre anche questa possibilità. Inoltre domani partirà una campagna territoriale grazie a due artisti". Infatti domani partirà la campagna 'Fai un salto nel Lazio': 7 video che andranno su Tik Tok, con la partecipazione dei ballerini Hip-Hop Lorenzo Brock Azzolini e Paola Manghisi. Ogni video è stato realizzato in un posto diverso del territorio. Proprio per far scoprire "le bellezze del Lazio" (ANSA).