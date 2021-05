© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - KABUL, 25 MAG - I talebani promettono un "ambiente sicuro per diplomatici stranieri e operatori umanitari" dopo che l'Australia ha annunciato la chiusura della sua ambasciata a Kabul. "L'Emirato islamico dell'Afghanistan assicura che non porrà alcuna minaccia ai diplomatici stranieri e allo staff delle organizzazioni umanitarie", ha detto il portavoce dei talebani Mohammad Naeem aggiungendo "forniremo un ambiente sicuro per le loro attività". (ANSA-AFP).