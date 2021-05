Aung San Suu Kyi trasferita verso un luogo di prigionia ignoto

Aung San Suu Kyi non è più detenuta nella sua residenza a Naypyitaw ed è stata trasferita due giorni fa in isolamento verso una destinazione ignota. Lo ha detto uno dei suoi avvocati, citato dal sito Irrawaddy.

Suu Kyi (75 anni) ha fatto sapere al suo avvocato Khin Maung Zaw di essere stata trasferita domenica sera, ma non sapeva dove. L'avvocato - che ha potuto incontrare il premio Nobel per la Pace ieri per la prima volta - ha aggiunto che Suu Kyi non ha accesso ai media e non è quindi al corrente del caos in cui si trova il Paese dal colpo di stato del primo febbraio.

Suu Kyi è accusata di reati che vanno dalla rivelazione di segreti di stato alla violazione delle disposizioni di sicurezza relativa al coronavirus. Rischia fino a 14 anni di reclusione e l'interdizione dall’attività politica.