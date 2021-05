Bimbo ucciso a Milano: padre condannato all'ergastolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - È stato condannato all'ergastolo e a 9 mesi di isolamento diurno Alija Hrustic, 26enne di origine croata imputato per l'omicidio del suo figlioletto di 2 anni e mezzo, nel maggio 2019 in via Ricciarelli a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, che ha accolto la richiesta della pm Giovanna Cavalleri. I giudici hanno riconosciuto la tortura, oltre all'omicidio volontario e ai maltrattamenti, tutti aggravati. (ANSA).