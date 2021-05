© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 25 MAG - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in visita tra Gerusalemme e Ramallah, ha detto che gli Usa si oppongono "ad azioni unilaterali che possano minare le prospettive per una giusta e durevole pace" in Medio Oriente. Che queste siano - ha spiegato, citato dai media - "attività di colonie, demolizioni di case, annessioni di territori, istigazione alla violenza o compenso per individui che commettono atti di terrore". (ANSA).