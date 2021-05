Catalogna: protesta contro il nuovo governo a Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 25 MAG - Uno sfratto ordinato da un tribunale a Barcellona ed eseguito in presenza di poliziotti in assetto antisommossa è stato causa di proteste contro il nuovo governo catalano a meno di 24 ore dall'assunzione dell'incarico di presidente da parte dell'indipendentista moderato Pere Aragonès. Secondo i media iberici, un gruppo di attivisti ha occupato in mattinata la sede centrale di Esquerra Republicana (Erc), il partito di Aragonès. I manifestanti hanno chiesto che il nuovo governo sia fedele a un impegno preso da questa formazione con la sinistra separatista della Cup prima che quest'ultima votasse a favore dell'elezione del nuovo presidente: impedire che ci siano agenti in assetto antisommossa in caso di sfratto di persone vulnerabili. Gli attivisti hanno abbandonato la sede di Erc verso le 11, secondo l'agenzia di stampa Efe. In un'intervista a Catalunya Radio, Aragonès ha detto che la polizia era presente allo sfratto perché c'era "un ordine della giustizia". Contemporaneamente, decine di persone si sono raggruppate nei pressi dell'abitazione oggetto dello sfratto per cercare di impedirlo. Erano presenti alcuni deputati della Cup. Ci sono stati momenti di tensione con cariche della polizia. (ANSA).