Cede asfalto, due auto finiscono in una maxivoragine a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il manto stradale ha ceduto in via Zenodossio, nel quartiere romano di Torpignattara, inghiottendo due auto. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra, fanno sapere che non ci sono persone coinvolte. Dalle prime verifiche della polizia locale sembra che il cedimento del manto stradale sia stato causato da una perdita d'acqua. La voragine è profonda circa 6 metri e lunga 12 metri. Le due auto in sosta sono sprofondate nel garage sotterraneo di una palazzina. Chiusa momentaneamente al traffico via Zenodossio. Sul posto gli agenti del V Gruppo Prenestino e i vigili del fuoco. (ANSA).