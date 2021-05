Garavaglia, la quarantena tolta è un passo verso la ripartenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - "Avere tolto la quarantena rappresenta un primo passo verso la ripartenza del settore turistico nel nostro Paese, con il ritorno degli stranieri anche nelle città d'arte di cui l'Umbria è ricca": lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia nel corso della sua visita in Umbria, a margine dell'incontro con le associazioni e organizzazione del settore, in Regione. "Per la ripartenza del comparto - ha aggiunto il ministro - occorre inoltre lavorare molto sulla comunicazione anche a livello nazionale, perché tanti italiani non conoscono le bellezze del nostro Paese. Venire ad esempio qui in Umbria, cuore verde d'Italia, rappresenta una grande opportunità per godere di quanto la regione sa offrire. C'è l'imbarazzo della scelta per un turismo che richiede sempre più esperienze diversificate, che vanno dall'aria aperta, alla cultura, all'arte, alla enogastronomia. Siccome qua c'è tutto bisogna farlo sapere, cosa che la Giunta regionale sta facendo attraverso campagne di comunicazione mirate". "Già dallo scorso anno - ha ricordato la presidente della Regione Donatella Tesei - abbiamo promosso una campagna di comunicazione per l'Umbria con lo slogan 'Umbria bella e sicura' che ci ha portato moltissimi turisti, soprattutto italiani. L'Umbria è comunque una regione molto ricercata anche all'estero e l'avere tolto la quarantena rappresenta sicuramente un passo importante per incentivare il ritorno del turismo straniero, anche in considerazione che l'Umbria si sta avviando verso la zona bianca. La nuova campagna di promozione turistica regionale, con il concept 'io amo il mare dell'Umbria', offre al visitatore il mare delle bellezze della nostra regione perché chi viene in Umbria può realmente vivere una infinità di esperienze straordinarie". "La possibilità di avere una interlocuzione fattiva e strutturata con il ministero del turismo è per noi di straordinaria importanza" ha detto invece l'assessore regionale al turismo Paola Agabiti. "La presenza qui in Umbria del ministro, - ha aggiunto -, è la conferma della sua vicinanza alla nostra Regione, alle istituzioni ed agli operatori. Per la Regione il turismo è infatti un tema centrale". (ANSA).