Il governatore della Toscana: "Vaccinazioni anche ai turisti se ci arrivano più dosi"

«Se si crea un meccanismo compensativo dei vaccini tra le regioni, visto che ancora non abbiamo dosi illimitate, noi siamo pronti a mettere a disposizione i vaccini per gli italiani in vacanza in Toscana». Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un’intervista al 'Corriere della Serà, parlando della possibilità di vaccinare i turisti in arrivo nella regione per l'estate.

«Però tutto deve essere legato a un disegno coerente a livello nazionale, e deve essere condiviso da Figliuolo - ha aggiunto -. La Toscana fa 30 mila vaccinazioni al giorno, se sette-ottomila vanno nelle località balneari (la Toscana ha 46 comuni che si affacciano sul mare) occorre che ci arrivino più vaccini e questo lo può stabilire solo il commissario nazionale». Alla domanda se quest’estate dovrà essere senza coprifuoco Giani ha risposto che «con una bassa virulenza credo se ne possa fare a meno». Sulla riapertura delle discoteche «ritengo che dobbiamo fare dei codici di sicurezza perchè in discoteca ci può essere un allentamento del comportamento da parte dei giovani. Quindi dovremo studiare un modo di stare all’interno delle discoteche, pensare a un numero di persone contingentato e trovare delle modalità nuove per stare in quei luoghi. Però dobbiamo far funzionare le discoteche perchè dobbiamo pensare anche all’aspetto psicologico dei giovani. Dobbiamo offrire loro una vita normale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA vaccini

turisti