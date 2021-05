Mottarone: iniziato risveglio Eitan,resta prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prognosi resta riservata e per ora non viene sciolta, ma da questa mattina è iniziato il processo di risveglio di Eitan bambino di 5 anni, unico sopravvissuto nella strage della funivia del Mottarone, ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il bimbo è stabile è ha passato una notte tranquilla, c'è ottimismo tra i medici. Per questo, spiega li direttore generale della Città della Salute Giovanni La Valle, "l'equipe del dottor Ivani ha iniziato l'inter per il risveglio che consiste nel ridurre i dosaggi dei farmaci che lo stanno tenendo in coma farmacologico. Nelle prossime ci sarà una riduzione sempre più graduale". (ANSA).