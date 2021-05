Von der Leyen, quasi 1 miliardo di dosi in secondo semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAG - La Commissione europea stima in 981 milioni di dosi le consegne di vaccini anti-Covid ai paesi Ue nel secondo semestre dell'anno. Lo ha detto la presidente dell'esecutivo comunitario Ursula von der Leyen ai leader Ue presentando una slide in cui illustra l'andamento delle consegne di tutto l'anno, con il contributo dei vari produttori. Nel periodo luglio-settembre dovrebbero arrivare 529 milioni di dosi, con AstraZeneca che dovrebbe consegnarne oltre 100 milioni per la prima volta da inizio campagna. Per l'ultimo trimestre dell'anno, ci si attendono 452 milioni, anche tenuto conto anche del terzo contratto firmato con Pfizer. (ANSA).