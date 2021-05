India: ciclone Yaas, 2 morti e 1,5 milioni di evacuati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 26 MAG - Sono 300mila le case danneggiate dal passaggio questa mattina in India del ciclone Yaas, solo nello stato del West Bengala: lo ha reso noto in un tweet la governatrice Mamata Banerjee, avvisando la popolazione del rischio di serie inondazioni e allagamenti dovuti alle onde "alte come un autobus a due piani". La Banerjee scrive anche che un pescatore, uscito al largo nonostante gli allarmi, risulta disperso, e che un altra persona è morta sotto il crollo della sua casa. Nonostante la furia dei venti, che correvano alla velocità di 155 km orari, non risultano morti nello stato dell'Odisha, dove il ciclone si è abbattuto a terra questa mattina, vicino al porto di Dhamra, prima di spostarsi sul Bengala Occidentale. Secondo il quotidiano Times of India tra Bengala e Odisha sono state evacuate dalla Protezione Civile un milione e mezzo di persone. Yaas, pur perdendo di intensità, sta proseguendo la sua corsa verso il Bangladesh; ma secondo le previsioni dei meteorologi, questa volta il paese dovrebbe essere risparmiato dalle conseguenze più gravi. Yaas è il secondo ciclone ad avere colpito l'India nel giro di una settimana, dopo Tauktae, che ha infierito sulle coste occidentali del paese, causando la morte di 155 persone, in gran parte operai di una piattaforma petrolifera, spazzati via dalla furia del mare. Negli ultimi anni, grazie ad un'efficiente sistema di previsioni, che permette di evacuare in tempo gli abitanti delle zone più colpite, e lanciare le allerte, l'India è riuscita ad abbassare sensibilmente il numero delle vittime dei cicloni che ogni anno si abbattono sulle sue coste: nel 1999 furono 10mila le vittime del peggior ciclone abbattutosi sull'Odisha, l'anno scorso Amphan, il peggiore da allora, si limitò a 150. (ANSA).