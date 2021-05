Leader Hamas, Biden vincoli Israele a diritto internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 MAG - All'indomani del cessate il fuoco, il leader di Hamas a Gaza Yihia Sinwar ha detto che adesso "il presidente Biden ha il compito di premere su Israele per costringerlo a rispettare il diritto internazionale". In una conferenza stampa di fronte alla stampa estera in un albergo di Gaza, Sinwar ha sostenuto che già nel 2017 Hamas ha riveduto le proprie posizioni politiche dietro pressioni internazionali. Anche oggi, ha assicurato, è interessato a partecipare alle elezioni legislative dell'Autorità nazionale palestinese, che erano state fissate per il 22 maggio e che sono poi state rinviate. "Noi abbiamo accettato tute le condizioni fissate dal presidente Abu Mazen, ma questi si è tirato indietro per la questione del voto a Gerusalemme est. Noi - ha aggiunto - vogliamo che quelle elezioni avvengano prima possibile, e siamo pronti ad accettarne il risultato". Il responsabile ha poi avvertito: "Se Israele non cesserà a Gerusalemme le attività contro la Città Santa ed i suoi abitanti, potrebbe divampare una guerra religiosa su scala mondiale". All'origine dell'ultimo conflitto, ha affermato, c'è stato il comportamento israeliano verso i fedeli alla moschea al-Aqsa e nel rione conteso di Sheikh Jarah: "Siamo stati obbligati a lanciare un ultimatum. Quando Israele l'ha ignorato, siamo passati all'azione". (ANSAmed).