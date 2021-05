Lukashenko, attacchi contro Bielorussia oltre il limite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MINSK, 26 MAG - Gli "attacchi" contro la Bielorussia hanno superato una "linea rossa". Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, dopo le condanne della comunità internazionale per il dirottamento di un aereo di linea Ryanair a Minsk per poter arrestare l'oppositore Roman Protasevich. "Come avevamo previsto, i malintenzionati esterni ed interni hanno cambiato i metodi di attacco al Paese: hanno attraversato molte linee rosse e hanno superato i confini del buon senso e della moralità umana", ha detto Alexander Lukashenko in una riunione con parlamentari, membri della commissione costituzionale e rappresentanti di enti governativi, stando a quanto scrive BelTA. (ANSA).