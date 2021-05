Omofobia: Cei, tutelare persona ma anche libertà espressione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La priorità è "la difesa della persona contro ogni violenza e contro ogni discriminazione" ma anche "la tutela del pluralismo di opinione senza aver paura di incorrere in meccanismi sanzionatori". Lo ha detto il neo-eletto vicepresidente della Cei, mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, in un briefing a margine dell'Assemblea dei vescovi. Parlando del disegno di legge Zan, ha aggiunto: "Liberiamo il campo da ogni possibile intolleranza". Sul disegno di legge Zan, tra i vescovi italiani c'è "un confronto franco e libero", ha aggiunto Baturi. Alla domanda se le posizioni diverse nella Chiesa italiana possano essere armonizzate, Baturi ha risposto: "La soluzione sarà certamente unitaria". "Su temi fondanti, come quello dell'identità, il legislatore si deve porre al termine di un percorso di condivisione e dibattito che deve avvenire nella società", ha sottolineato il vicepresidente Cei. (ANSA).