Siria: presidenziali, Assad vota in ex roccaforte rivolta

(ANSAMed) - BEIRUT, 26 MAG - Tra le macerie di un sobborgo di Damasco, distrutto dai bombardamenti governativi dopo esser stato per anni una roccaforte dell'insurrezione armata anti-regime, ha votato oggi per le elezioni presidenziali il raìs siriano Bashar al Assad. L'agenzia governativa siriana Sana annuncia, pubblicando foto e video, che Assad e la moglie Asma hanno votato alle urne aperte nella sede del comune di Duma, principale sobborgo di Damasco nella martoriata regione della Ghuta, dal 2012 segnata dall'insurrezione anti-governativa. Assad ha risposto alle critiche di Usa e Ue sulle elezioni bollandole come prive di qualsiasi valore. "Le vostre opinioni valgono zero", ha detto Assad dopo aver votato. Usa e Ue ieri hanno bollato le elezioni come "una farsa, né giusta né equa". (ANSAMed).