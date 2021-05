Trump, gran giurì è prosecuzione caccia alle streghe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 26 - La convocazione del gran giurì è "la continuazione della più grande caccia alle streghe nella storia Usa": così Donald Trump commenta sul suo blog l'iniziativa del procuratore di New York nell'inchiesta per frode fiscale e bancaria sulla sua Trump Organization. "E' una cosa puramente politica, un affronto ai quasi 75 milioni di elettori che mi hanno sostenuto nelle elezioni presidenziali, ed è gestita da procuratori altamente democratici", ha accusato. (ANSA).