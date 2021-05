Alitalia: appello-bis, Baldassare condannato a 3 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - L'ex presidente della Consulta, Antonio Baldassarre, è stato condannato a 3 anni di reclusione e una multa di 400 mila euro nell'appello-bis nel procedimento su un tentativo di scalata ad Alitalia nel 2007. Assolto, con la formula "per non avere commesso il fatto" l'ex presidente di Autostrade, Giancarlo Elia Valori. Lo hanno deciso giudici della seconda Corte d'appello di Roma che hanno inflitto altre due condanne, a 2 anni e 6 mesi, per Claudio Prati e Danilo Dini, ex consulenti di una società finanziaria legata a Valori. Nel primo processo d'appello, poi annullato dalla Cassazione, gli imputati erano stati tutti assolti. (ANSA).