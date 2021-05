© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - In Veneto l'indice Rt è 0,69, l'incidenza del 29,8 su 100 mila abitanti; i tassi di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive sono al 7%. "E' quasi la metà di quella prevista - ha commentato il presidente Luca Zaia - per essere in zona bianca". "Questi dati - ha aggiunto - credo che verranno confermati domani dall'Iss, ci avvieremo all'ultima settimana di valutazione e se confermati entriamo nella zona bianca". (ANSA).