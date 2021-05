Gaza: Egitto tiene aperto valico di Rafah per il 12/o giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 27 MAG - Le autorità egiziane hanno mantenuto aperto il valico di Rafah per il 12/o giorno consecutivo al fine di consentire "l'accesso a feriti, malati e aiuti umanitari". Lo segnala l'agenzia Mena. Il personale amministrativo e le équipe mediche sono dispiegate per facilitare il passaggio, ambulanze sono a disposizione per trasferire i feriti negli ospedali egiziani, riferisce ancora l'agenzia ufficiale egiziana riferendosi all'unico valico della Striscia di Gaza non controllato da israeliani. (ANSA).