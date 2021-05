Figliuolo, intercettare la popolazione non ancora vaccinata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 28 MAG - "Con procedure anche di cosiddetta 'chiamata attiva' dobbiamo andare a intercettare la popolazione che ancora non risulta vaccinata. Quindi, se mancano i soggetti fragili si vanno a cercarli, bisogna soprattutto mettere in sicurezza queste classi": a dirlo è stato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, parlando con i giornalisti al termine della visita al centro vaccinale di Bastia Umbra. Ha quindi ricordato che "ad oggi abbiamo quasi somministrato 33 milioni di dosi, di cui circa 21 milioni e 800 mila come 'prima'". Entrando nello specifico, Figliuolo ha evidenziato che "le vaccinazioni agli over 80 hanno superato a livello nazionale il 90% e l'Umbria è in target, agli over 70 sono sopra l'80% e l'Umbria è in target". "Mentre - ha detto il commissario - per gli over 60 dobbiamo crescere tutti, visto che siamo al 62-63%". Parlando dei dati dei contagi degli ultimi giorni, il generale Figliuolo ha evidenziato che "quelli di ieri sono ottimi". "Si continua a registrare - ha aggiunto - il calo delle terapie intensive e dei decessi. Ma non dobbiamo abbassare la guardia". (ANSA).