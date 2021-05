Hong Kong: nuove condanne per Jimmy Lai e altri 7 attivisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - HONG KONG, 28 MAG - Il magnate dei media di Hong Kong, Jimmy Lai, è tra gli otto attivisti per la democrazia condannati di nuovo oggi per aver partecipato alle proteste per il 70esimo anniversario della fondazione della Cina comunista, seguite da un'ampia repressione. Lai, che è già in carcere per aver preso parte ad altre manifestazioni, deve ora scontare un totale di 20 mesi dopo essersi dichiarato colpevole di aver organizzato e partecipato a un'assemblea illegale ad ottobre 2019. Altri sette attivisti di spicco, tra cui il 25enne Figo Chan, sono stati condannati a nuove pene detentive. (ANSA-AFP).