Inchiesta piano vaccinale Vda, indagata dirigente Usl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 28 MAG - La dirigente delle professioni sanitarie presso la struttura Sitra (Servizio infermieristico, riabilitativo, della prevenzione e della professione ostetrica aziendale) dell'Usl della Valle d'Aosta, Laura Plati, è indagata nell'ambito dell'inchiesta sull'applicazione del piano vaccinale anti-Covid19. Lo ha appreso l'ANSA. Le ipotesi di reato formulate dalla procura di Aosta sono l'abuso d'ufficio, in relazione alla presunta somministrazione del siero ad alcune persone che non ne avevano diritto, e il peculato, per la conseguente ipotizzata sottrazione del vaccino ad altri soggetti. Nei giorni scorsi Plati ha ricevuto un invito a presentarsi al pm per rendere interrogatorio. L'inchiesta è condotta dai carabinieri del Nas di Aosta. Gli inquirenti vogliono verificare l'applicazione del piano vaccinale redatto a livello ministeriale e accertare se siano state somministrate dosi di vaccino a soggetti che non ne avevano titolo e che non rientravano neppure nella lista che in pochi giorni, a metà del marzo scorso, aveva raccolto 1.500 disponibilità da parte di persone pronte a farsi vaccinare con scarso preavviso in caso di rinunce. Agli investigatori infatti erano giunte segnalazioni "particolareggiate" da un punto di vista dei contenuti e della descrizione dei fatti rispetto a presunti episodi di questo tipo. (ANSA).