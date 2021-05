Incidenti lavoro: operai nel Pavese morti per asfissia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PAVIA, 28 MAG - Sono morti per asfissia i due operai vittime dell'incidente sul lavoro avvenuto oggi, verso le 12.30, alla ditta Di.Gi.Ma. di Villanterio (Pavia). "I due - ha detto Marco Bertoni, sindacalista della Cisl di Pavia-Lodi - stavano lavorando nei pressi di una vasca dove erano contenuti scarti di lavorazione animale, dai quali vengono ricavate farine per produrre mangimi. Uno dei due si è sentito male - racconta Bertoni -: il collega che era al suo fianco ha cercato a quel punto di soccorrerlo, ma ha perso a sua volta i sensi". Quando sono giunti sul posto gli operatori del 118, ormai era troppo tardi. I due operai cinquantenni potrebbero aver respirato ammoniaca o forse un altro gas velenoso che non sarebbe stato aspirato dalla cappa interna alla vasca. Ancora da confermare la notizia relativa alla rottura di una tubatura. "Non è ammissibile che nel 2021 accadano ancora tragedie del genere - ha affermato Bertoni -. Non si può accettare che in una regione come la Lombardia lavoratori escano di casa al mattino senza avere la certezza di poter tornare a casa la sera". Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i tecnici dell'Inail, oltre ai carabinieri, al nucleo Nbcr giunto da Milano, a diverse squadre dei vigili del fuoco e agli ispettori di Ats Pavia. (ANSA).