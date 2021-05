Namibia, dalla Germania un passo nella giusta direzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - WINDHOEK, 28 MAG - Il riconoscimento della Germania di aver commesso un genocidio in Namibia è il "primo passo nella giusta direzione". Lo ha detto il portavoce del presidente del Paese africano, Hage Geingob Alfredo Hengari. Berlino oggi ha riconosciuto di aver commesso un genocidio in Namibia durante la sua occupazione coloniale e ha promesso un sostegno finanziario del valore di oltre un miliardo di euro per aiutare i progetti nel Paese. I tedeschi uccisero decine di migliaia di indigeni Herero e Nama nei massacri del 1904-1908, definiti dagli storici come il primo genocidio del XX secolo. (ANSA-AFP).