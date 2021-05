Una poliziotta accoltellata, è caccia all'uomo

Una poliziotta del corpo municipale di Nantes è stata ferita in modo grave ad una coscia da un accoltellatore che è attualmente in fuga. Lo si apprende da fonti della polizia locale. L’aggressione è avvenuta stamattina nei locali della polizia municipale a La Chapelle-sur-Erdre, a qualche chilometro da Nantes, nell’ovest del Paese. Sul posto, dove è scattata una caccia all’uomo, sono già arrivate le teste di cuoio dei reparti antiterrorismo. La donna sarebbe stata ferita in modo grave ad una coscia ed è stata ricoverata in ospedale.

