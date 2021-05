Vaccini: Gb approva l'uso di Johnson and Johnson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 28 MAG - L'autorità del farmaco del Regno Unito ha approvato oggi l'uso del vaccino anti Covid prodotto dalla Jenssen, azienda di proprietà di Johnson and Johnson, a partire dai prossimi mesi. Si tratta del primo antidoto raccomandato a singola dose disponibile sull'isola, dove sono già utilizzati i vaccini di Pfizer, AstraZeneca e Moderna e dove sono state già somministrate in totale oltre 60 milioni di dosi vaccinali pari al 73,3% della popolazione adulta over 16, inclusi oltre 24 milioni di richiami, pari al 45,6% della popolazione adulta over 16. (ANSA).