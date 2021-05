A Pozzuoli rubate le scarpe da calcio a giocatori Puteolana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 29 MAG - Rubate nella notte tra giovedì e venerdì dagli spogliatori della struttura a Pozzuoli (Napoli) in cui si allena la Puteolana (serie D, girone H) le scarpe da calcio di tutti i giocatori. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri in quanto si potrebbe essere trattato sia di un atto vandalico che di un'azione di ritorsione di tifosi delusi dal comportamento della squadra, ultima in classifica nel proprio girone. Nel corso della scorribanda, denuncia il club di Pozzuoli, sono stati sottratti anche oggetti ed effetti personali dei calciatori. Le numerose paia di scarpe da calcio sottratte, non commerciabili come informa il sodalizio, hanno costretto ieri diversi atleti a sostenere allenamenti con scarpe ginniche o addirittura a saltare la sessione di lavoro. E' il secondo furto che accade nel corso della stagione. (ANSA).