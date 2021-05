Bielorussia, Usa ripristinano sanzioni e ne valutano altre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 28 - Gli Usa "reimporranno le sanzioni a nove imprese statali bielorusse" e, "in coordinamento con la Ue ed altri partner e alleati, stanno sviluppando una lista di sanzioni mirate contro membri chiave del regime del presidente Aleksandr Lukaschenko associati con gli attuali abusi dei diritti umani e la corruzione, la falsificazione delle presidenziali del 2020 e il dirottamento del volo Ryanair" con l'arreso di un giornalista di opposizione: lo rende noto la Casa Bianca condannando in particolare l'ultimo episodio, "un diretto affronto alle norme internazionali". (ANSA).