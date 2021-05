Chiesa: beni culturali; Battaglia, con restauro si ridà vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - ''Per me restaurare equivale a ridare vita, significa riscoprire la bellezza nascosta che esiste da tempo ma che è offuscata dal tempo, forse anche dall'incuria, finché qualcuno con passione e delicatezza non vi si avvicina per riscoprire l'ignoto che vi è nascosto. Ed è questo che Dio fa con ognuno di noi ed è il senso della Resurrezione''. Lo ha detto l'arcivescovo di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, intervenuto all'inaugurazione del restauro dell'affresco della Madonna di Costantinopoli nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Ai promotori e realizzatori del restauro, Battaglia ha voluto rivolgere il suo ''grazie per il ruolo e l'impegno e per la sinergia, per la capacità di lavorare insieme che è una testimonianza bellissima ed è ciò di cui questa città ha bisogno''. (ANSA).