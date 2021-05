Coronavirus in Italia: in calo i nuovi casi, 83 le vittime

Sono 3.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Venerdì erano stati 3.738. Sono invece 83 le vittime in un giorno, mentre venerdì erano state 126. Sono 247.330 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Venerdì erano stati 249.911. Il tasso di positività è dell’1,3%, in lieve calo rispetto all’1,5%. Sono 1.095 i pazienti ricoverati intensiva, in calo di 47. Sono invece 6.800 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 392 in meno.