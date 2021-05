Maxi rogo al "Gilda": un incendio devasta lo stabilimento balneare che piace ai parmigiani

Lo storico stabilimento balneare, e ristorante, "Gilda" di Vittoria Apuana, molto frequentato dai parmigiani, è stato devastato da un tremendo incendio divampato all'alba di oggi, 29 maggio, secondo quanto riporta La Nazione. La struttura, una delle più note della celebre località turistica della Versilia, è stata devastata dal rogo poco prima delle sei del mattino. Le fiamme, oltre allo stabilimento balneare, hanno interessato anche il ristorante del bagno. La struttura si trova nella zona di Vittoria Apuana, nella zona nord di Forte dei Marmi, dove si trovano alcuni degli stabilimenti balneari piu' esclusivi di tutta la Versilia. Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte nell'incendio. Intervenuto anche il personale dell'ufficio di polizia giudiziaria per chiarire le cause del rogo.