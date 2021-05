Nella spiaggia di Nora uno stabilimento a prova di Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAG - Arrivare in spiaggia con l'ombrellone già prenotato, mettersi comodi, ordinare uno snack, una bibita o un'insalata direttamente dalla propria postazione. Questa l'innovativa idea dello stabilimento balneare "Il Villaggio 88" di Nora, realizzato da Sintur Sinergie Turistiche e finanziato da Sardegna Ricerche. "Welcome & safe" è un sistema innovativo che consente di gestire ogni aspetto dello stabilimento balneare online, sulla scia di quanto già realizzato nel mondo per alberghi, bed and breakfast e ristoranti. Lo stabilimento balneare del litorale di Pula (Città Metropolitana di Cagliari) ha deciso di investire sulla sicurezza dei propri bagnanti regalando loro un'estate a prova di Coronavirus. Welcome & Safe, attraverso il rilevamento, tramite segnali wi-fii, delle tracce digitali, verifica le presenze in prossimità ed evita in anticipo le situazioni di sovraffollamento. "Siamo molto fieri di questo progetto realizzato con Sintur - spiegano Danilo e Claudia Cacciuto, titolari di Villaggio 88 -. Abbiamo due obiettivi: vogliamo rendere i nostri servizi sempre più innovativi e allo stesso tempo garantire qualità e sicurezza ai nostri clienti. Il nostro augurio è che quest'anno vengano a trovarci tanti turisti, non solo quelli locali, ma anche gli italiani e gli stranieri". "Pula ha avuto sempre un occhio di riguardo per la tutela ambientale e, soprattutto negli ultimi due anni, per la sicurezza sanitaria dei bagnanti - osserva l'assessora al Turismo, Promozione Territorio, Spettacolo e Sport di Pula Ombretta Pirisinu -. Per Pula è un bel biglietto da visita dato che si tratta di uno stabilimento del nostro territorio. Il turista di oggi vuole viaggiare in tranquillità e poter pianificare la propria vacanza ed è un orgoglio che Pula sia un esempio per tutti in tal senso". (ANSA).