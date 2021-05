Non mette mascherina e insulta, caos su volo Milano-Ibiza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Una donna non si è messa la mascherina anti-covid su un aereo e ha insultato pesantemente, ricambiata, i passeggeri che protestavano facendo scoppiato il caos. E' quanto si vede su più video rilanciati dall'account Twitter di Radio Savana, ripresi fra gli altri dal sito Dagospia e da quello del quotidiano Libero. Il volo - secondo quanto scritto - è un Ryanair in viaggio da Milano a Ibiza. Le riprese sono piuttosto crude con la passeggera che dà in escandescenza, insulta, tira calci. Stufi gli altri passeggeri hanno prima cercato di convincerla, ma poi si sono lasciati andare a loro volta a frasi piuttosto pesanti. (ANSA).