Operai morti nel Pavese, martedì l'autopsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PAVIA, 29 MAG - E' prevista per martedì l'autopsia di Alessandro Brigo e Andrea Lusini, i due operai morti ieri nella ditta Di.Gi.Ma. di Villanterio (Pavia), azienda specializzata nella lavorazione di scarti animali per la produzione di farine per mangimi. Oggi in mattinata invece è stata effettuata la bonifica ambientale della vasca di contenimento dei liquami. Ats ha effettuato i rilievi tecnici sui macchinari e sulle sostanze usate con la campionatura dei liquami e dei residui di macellazione. (ANSA).