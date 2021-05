Vaccini: De Luca, domani apre piattaforma per maturandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "Domani sera apriamo la piattaforma per i maturandi perché abbiamo deciso di fare la vaccinazione per i ragazzi che faranno l'esame di maturità. E pensiamo di completare, a partire dal 2 giugno, nell'arco di tre giorni, la vaccinazione. Credo che saranno 80mila ragazzi circa. I tempi sono quelli giusti. Per noi è importante avere le dosi giuste di vaccino. Per il resto non abbiamo problemi". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione della cappella San Giovanni Paolo II a Salerno. (ANSA).