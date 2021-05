Vaccini: mobilitazione per stop a brevetti a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Stop ai brevetti dei vaccini, in modo da poterne produrre in quantità sufficienti per essere in grado di garantire la salute di tutta la popolazione mondiale. È questo l'obbiettivo del click day e della mobilitazione straordinaria che si è svolta oggi in decine di piazze italiane da Milano a Torino, da Firenze a Roma, da Napoli a Palermo. Nel capoluogo lombardo l'iniziativa si è tenuta in piazza Duca d'Aosta e in piazza Argentina. La giornata di mobilitazione rientra nell'ambito della Campagna europea 'Right2Cure Noprofit On Pandemic', ed è coordinata dal Comitato italiano, a cui aderiscono nel nostro Paese 110 realtà associative e organizzazioni, fra cui i principali sindacati, oltre a numerose personalità della cultura, della scienza, del sociale e dello spettacolo. (ANSA).