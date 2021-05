Zona bianca: Fvg; Fedriga, verso normalità, con buon senso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 29 MAG - "La riapertura anticipata di tantissime attività grazie all'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona bianca a partire da lunedì è un segnale forte di ritorno alla normalità". Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga che ha firmato oggi l'ordinanza contingibile e urgente numero 12. "La parola chiave - puntualizza Fedriga in una nota - è buon senso: il buon senso della Conferenza delle Regioni, che ringrazio e che ha elaborato le linee guida delle riaperture, allegate all'ordinanza regionale di oggi, e il buon senso dei cittadini, nel tenere comportamenti che permettano di confermare le aperture previste da lunedì e di arrivare quanto prima a togliere tutti i lacci che il Covid ha imposto". "Da lunedì non c'è più coprifuoco - ha rilevato il governatore - anche se rimangono gli obblighi di mascherina, distanziamento, attenta igiene delle mani e aerazione e sanificazione dei luoghi chiusi. Siamo sulla strada giusta anche con l'ampliamento della campagna vaccinale, che dal 3 giugno apre agli under 40. S'intravede - ha concluso Fedriga - la fine di tutte le restrizioni che hanno attanagliato la nostra vita economica e sociale". (ANSA).