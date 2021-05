Israele: appello Netanyahu per impedire governo Lapid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 30 MAG - Ore politiche convulse in Israele. In un'offerta dell'ultimo minuto con l'obiettivo di impedire un governo di centro di Yair Lapid, il premier Benyamin Netanyahu ha offerto al leader di 'Yamina' Naftali Bennett e a Gideon Saar di 'Nuova speranza' la rotazione a tre nella premiership in un esecutivo tutto di destra. Un appello in tal senso è stato sottoscritto dai partiti religiosi, dalla destra religiosa sionista di Smootrich e dallo stesso Netanyahu. Saar tuttavia ha declinato la proposta scrivendo su twitter che il suo partito "resta allineato alla sua posizione" di rimpiazzare Netanyahu. Più complessa la situazione di 'Yamina' il cui leader Bennett è alle prese con un parziale dissenso interno ma che sembra aver scelto già Lapid. L'annuncio in tal senso - dopo una riunione del partito prevista alle 14 (ora locale)- dovrebbe avvenire in giornata. (ANSA).