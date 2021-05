Roma,tenta salire su bus con arco e frecce e picchia autista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Si è presentato al capolinea Atac di via Walter Tobagi a Roma con un arco in legno stile "etnico" e le sue frecce e voleva salire a tutti i costi a bordo di un bus in partenza. L'uomo, un cittadino del Bangladesh di 33 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, ha iniziato a discutere con l'autista del mezzo pubblico che non gli consentiva di accedere a bordo con le armi al seguito e, di lì a poco, il 33enne è venuto alle mani con il conducente. Un passante - militare dell'Esercito Italiano - vista la situazione è intervenuto in aiuto dell'autista rimediando, anche lui, dei colpi dall'esagitato "arciere", ma nel frattempo è sopraggiunta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina che ha diviso i contendenti. Riportata la calma, e ricostruiti gli eventi, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero il cittadino del Bangladesh con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, lesioni e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'autista e il militare dell'Esercito Italiano, entrambi feriti, sono stati medicati presso il pronto soccorso del Policlinico Casilino, venendo giudicati guaribili rispettivamente in 7 e 1 giorno di prognosi. L'arco e le frecce sono stati sequestrati dai Carabinieri. (ANSA).