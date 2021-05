Salone nautico Venezia: ecco il gmmone per la disabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Consentirà alle persone con disabilità di vivere la Laguna di Venezia da un altro punto di vista e praticare in autonomia e piena sicurezza varie attività sportive, dalla pesca al nuoto. Nell'ambito della seconda edizione del Salone Nautico Venezia è stato presentato questa mattina all'Arsenale il 'Gommone ... per la libertà', un'imbarcazione attrezzata grazie al contributo di solidarietà del sindaco, che permetterà ai disabili o ai pazienti in riabilitazione all'Ospedale San Camillo del Lido di Venezia di entrare e uscire dall'acqua grazie a un dispositivo di sollevamento elettromedicale. All'appuntamento hanno partecipato, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, il vicepresidente del Consiglio Paolo Romor, l'assessore al Bilancio Michele Zuin e la presidente della Commissione Turismo Silvia Peruzzo Meggetto. Presenti inoltre per la sezione veneziana della Lega Navale italiana il presidente emerito Paolo Leone Rossi, il vicepresidente Claudio Tosetto, il segretario Gianni Moretti; per l'ospedale San Camillo l'amministratore delegato Mario Bassano; l'ideatore del progetto Giovanni Galifi. "Dopo una lunga attesa, dovuta ai ritardi legati alla pandemia ancora in corso - hanno spiegato i delegati della Lega Navale italiana - i lavori di rinnovo ed adeguamento al "Gommone ... per la libertà" sono stati completati con l'obiettivo di contribuire a creare una sinergia di cultura marinara, di benessere fisico e mentale per le persone con ridotte capacità motorie". (ANSA).