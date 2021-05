Caos sul volo da Ibiza, la ragazza (protagonista) attacca e offende (sui social): "Denunce in arrivo, ciao s****ti"

Una volta arrivata a Bari è stata denunciata lei. Il video ha fatto il giro del web. Sputi, parolacce, insulti, spintoni... lei non ha voluto indossare la mascherina, martedì scorso, mentre viaggiava su un volo Ryanair partito da Ibiza, e diretto a Bergamo. Sul volo è scoppiato il caos.

La giovane, che vive a Bari, ha subito postato la risposta, senza risparmiare, anche qui insulti e una minaccia di querelare un po' di persone: “Io mi godo la vita non come voi. Ciao sfi***ti”. Poi la minaccia di denunciare alla Polizia Postale ("che sta indagando", sottolinea lei) chiunque abbia inoltrato il video in cui viene immortalata la sua follia. "Avrete delle conseguenze penali belle toste”, rilancia. E poi, ancora, “Io non mi nascondo dietro un telefono o una tastiera. Io la vita me la godo e sto benissimo dopo un mese a Ibizia. Secondo me dovete più sco**re e meno stare al telefono”.