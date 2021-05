Covid, il Molise in zona bianca, virus arretra ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAG - In Molise, dove questa mattina è scattata la zona bianca e con essa nuove riaperture mentre numerose restrizioni sono state cancellate, compreso il 'coprifuoco', il virus continua ad arretrare. Lo confermano anche i dati della settimana appena passata. I positivi negli ultimi sette giorni sono stati 35 su 2.768 tamponi processati, con un tasso di positività all'1,2 per cento (nella settimana precedente i contagi erano stati 36 con un tasso all'1,3). Gli attualmente positivi in regione oggi restano 133 (67 in meno rispetto a lunedì scorso) mentre i ricoverati in ospedale sono passati da 20 a 11 (9 in meno). Restano solo 2 i pazienti in terapia intensiva (erano 5 lunedì scorso). Le vittime in una settimana sono state 3 (sale a 491 il totale dei decessi in regione dall'inizio della pandemia), mentre i guariti negli ultimi sette giorni sono stati 99 (il totale dei molisani che hanno sconfitto il covid sale a 12.962). (ANSA).