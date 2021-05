Covid: una settimana senza decessi in Alto Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - L'Alto Adige da una settimana non registra più decessi di pazienti covid. I nuovi casi sono appena 12, ma - come spesso avviene di lunedì - il numero di test effettuati il giorno precedente è molto basso, ovvero: 237 tamponi pcr (10 positivi) e 881 test antigenici (2 positivi). Non ci sono più pazienti covid in cliniche private, che ieri erano ancora 4. Sale perciò da 16 a 17 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre resta stabile a 4 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Sono 1.399 gli altoatesini in quarantena e 24 i guariti, che complessivamente ormai sono 72.567. (ANSA).