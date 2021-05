Un post sui social, detto fatto ed ecco che ieri, dopo lo spaventoso incendio di sabato (leggi) il bagno Gilda ha riapaerto. A volerlo con tanta forza di volontà i figli dei gestori. Da una parte lo scheletro della struttura in legno annerita e in cenere a fianco tende e gazebo sulla spiaggia per i clienti. Che non sono mancati.